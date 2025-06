Even voor de duidelijkheid: die Iron Dome, die burgers in Israël beschermt tegen honderden ballistische raketten die nu vanuit Iran (en eerder uit Gaza, of uit Jemen, of uit Libanon, nou ja overal daar in de buurt eigenlijk) op Israël worden afgevuurd, gaat niet kapot door een stemming in Den Haag. Die macht heeft Kati Piri (gelukkig) niet. Maar toch. Het is nogal een dingetje. Een rode lijn trekken omdat Israël zijn eigen burgers beschermt. Dat is waar Kati Piri (op de foto links) nu staat, en dankzij de SGP die stond op een hoofdelijke stemming, kunnen we zometeen zien waar Frans Timmermans staat, waar Jesse Klaver staat, waar Esmah Lahlah staat, nou ja waar die hele club staat, en alle andere clubs ook. Tevens in stemming: deze motie van Isa Kahraman, die juist oproept het mogelijk te houden voor Nederlandse bedrijven om onderdelen te leveren voor de Iron Dome. Motietekst Piri hierrr. Video hierboven.

INSTANT UPDATE: Timmermans nog niet gezien, Klaver druk bij de voorzitter

UPDATE 2: Daar is ie, we gaan beginnen met allemaal stemverklaringen

UPDATE 18u35: De motie gaat zelfs VOLT een stap te ver. Tjeempie.

UPDATE 18u36: CDA uiteraard ook tegen.

UPDATE 18u37: Ook Jan Paternotte (D66) legt even uit dat er mensen slachtoffer zijn als er raketten door de Iron Dome komen

UPDATE 18u38: SGP roept toch even dat deze motie het Nederlandse parlement besmeurt

UPDATE 18u40: Van der Plas ook tegen, nu nog Don Ceder van de ChristenUnie (die is ook tegen)

UPDATE 18u47: 35 stemmen voor, 99 tegen. VERWORPEN

UPDATE 18u57: Alleen GroenLinks-PvdA, PvdD, SP en DENK vóór de motie

VOOR DE MOTIE STEMDEN: De leden Nordkamp (GL-PvdA), Ouwehand (PvdD), Pijpelink (GL-PvdA), Piri (GL-PvdA), Slagt-Tichelman (GL-PvdA), Stultiens (GL-PvdA), Teunissen (PvdD), Thijssen (GL-PvdA), Timmermans (GL-PvdA), Tseggai (GL-PvdA), Westerveld (GL-PvdA), White (GL-PvdA), El Abassi (DENK), Van Baarle (DENK), Beckermann (SP), Bromet (GL-PvdA), Bushoff (GL-PvdA), Chakor (GL-PvdA), Dijk (SP), Dobbe (SP), Ergin (DENK), Gabriëls (GL-PvdA), Haage (GL-PvdA), Hirsch (GL-PvdA), De Hoop (GL-PvdA), Kathmann (GL-PvdA), Van Kent (SP), Klaver (GL-PvdA), Kostic (PvdD), Kröger (GL-PvdA), Lahlah (GL-PvdA), Van der Lee (GL-PvdA), Mohandis (GL-PvdA), Mutluer (GL-PvdA) en Van Nispen (SP)