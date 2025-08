Er staan 50 MANNEN op de kandidatenlijst van de SGP voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Verrassend zeg. Straks blijkt de lijst van de Partij voor de Dieren vol te staan met vegetariërs, zijn bij DENK allochtonen oververtegenwoordigd en hebben alle kandidaten van VOLT nog nooit in hun leven iets interessants gedacht of gezegd. En nu moeten wij natuurlijk schrijven dat we het anno 2025 een beetje achterlijk vinden om op basis van een sprookjesboek de vrouwtjes achter het aanrecht te houden en de mannetjes in de politiek, en weet u? Dat is het ook. Je moet vrouwen niet uitsluiten omdat het in de Bijbel staat, maar omdat het van die hittepetitjes zijn! Gefeliciteerd SGP.