Mysterieus hoe dat gaat. Opeens berichten de NOS, RTL Nieuws en het AD (dat nu ook de berichtgeving netjes intrekt) over een mysterieuze ziekte waar al honderd mensen in Gaza door getroffen zouden zijn. Maar wat blijkt? Ene Lotta Plomp, die als promovenda (dat betekent: nog niet gepromoveerd onderzoeker) bij het Erasmus MC werkt, heeft op eigen houtje een persbericht verstuurd over deze ziekte, die dus inderdaad een mysterie is. "Het klopt dat we door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn benaderd om mee te denken over ziektes in Gaza die ze niet goed begrijpen”, zegt Bart Jacobs, neuroloog-immunoloog van het Erasmus MC „Daarbij gaat het inderdaad ook om het Guillain-Barré-syndroom. Maar er is nog heel veel onbekend. We weten niet zeker of er een toename is, en als dat zo is, van welke ziekte dat dan is, of hoe het komt. Echt betrouwbare berichtgeving daarover is er simpelweg nog niet.”"

Mysterieus toch, hoe snel zo'n bericht dan wordt overgenomen. Een mysterie echt.