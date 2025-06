Hee, daar zijn we weer! Allemaal mensen in het rood die een rode lijn trekken tegen het geweld in Gaza en vooral waarom SCHOOF I er niks tegen doet. Nou ja, Schoof I heeft wel wat beters te doen. Zoals daar zijn: ruziemaken, kibbelen, bekvechten etcetera. Vorige demo drie weken terug trok wel HONDERDDUIZEND slachtoffers. Benieuwd of er vandaag overtoept gaat worden. Prettige middag!

Update: Gezellig. "WE GAAN ISRAEL KAPOTMAKEN"