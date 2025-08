Stel he, je bestuurt een stad die meer dan ooit verscheurd wordt door een conflict enkele duizenden kilometers verderop. In een hoek heb je de woedende, tramslopende leden van de Ummah, gesteund door de eveneens woedende, rellende universiteitsmeisjes en ergens, ver weg, ik een klein hoekje, heb je de Joodse gemeenschap, die zich met de dag minder thuis voelt. Wat te doen, wat te doen... Wat je natuurlijk kúnt doen, is het conflict nog verder NAAR JE STAD TOE HALEN. Dat lijkt de partijen in de gemeenteraad van onze hoofdstad een goed idee. Volgens Hamas zijn er zeker 13.000 Gazanen die dringend medische hulp nodig hebben die daarvoor naar het buitenland moeten en die zijn hartstikke welkom in Amsterdam, stelt een brief aan het college die is ondertekend door GroenLinks, PvdA, D66, Volt, Denk en de SP. De ondertekenaars willen dat gewonde Gazanen 'zonder voorbehoud en met urgentie' naar Nederland worden overgevlogen en opgevangen. Dan kunt u denken 'zeg, daar gaaat de gemeenteraad van Amsterdam toch helemaal niet over??' en dan heeft u gelijk, maar dat maakt de raad dus weer eens niets uit. Er moet een SIGNAAL worden afgegeven naar het kabinet, dat donderdag over Gaza vergadert. Prima. Meld de Gazanenboot maar vast aan voor de Canal Parade 2026. Of wacht...