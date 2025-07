Het was even geleden, maar: het gaat lekker bij het CDA. Het Bontenbal-verhaal van fatsoen en realisme lijkt aan te slaan en de christendemocraten staan flink in de plus volgens de peilingen. Je zou kunnen denken dat bij die partij mensen zullen werken die goed aanvoelen waar de kiezer en het land echt behoefte aan hebben. Maar er is ook: de afdeling Amsterdam. Daar hebben ze plots zoiets van HEE, waarom gaat het niet meer over DIVERSITEIT EN INCLUSIE?? Fractievoorzitter Rogier Havelaar dropt vandaag het manifest 'Samenleven met verschil', waarin gepleit wordt voor MEER regenboogzebrapaden en MEER genderneutrale toiletten. Om de boodschap van het manifest kracht bij te zetten hebben ze er met ChatGPT een plaatje bij gegenereerd waarop een vrouw met een hoofddoek en een zwarte vrouw (een hartstikke realistisch queerkoppel, wellicht) een roodharig gehandicapt jochie voorstellen aan een oude witte man in een rolstoel. Het manifest zelf stelt vragen als: waarom zijn er niet meer kinderboeken waarin de hoofdpersoon twee vaders of twee moeders heeft? Waarom bieden niet alle gemeenten transitieverlof voor ambtenaren aan? Waarom mogen onze handhavers geen hoofddoek op? Waarom voelt niet iedereen zich GEZIEN?? Dingen die ze inmiddels zelfs bij D66 onder utter woke nonsense scharen maar waarvan het CDA Amsterdam dus denkt: hier heeft Nederland WEL behoefte aan. Tja. Veel succes.