Er zijn mensen die een zeker ongemak of wantrouwen bij Rob Jetten ervaren en dat zijn precies de mensen die tegen de muur moeten. Rob Jetten ziet dat het volk te weinig huizen heeft en dus bouwt hij tien steden. TIEN FOKKING STEDEN! Groots. Rob Jetten constateert een migratiecrisis en schudt zo een Canadees model uit zijn mouw. Opgelost! De mensen willen oplossingen en Rob Jetten wil dat ook. Rob Jetten wil gewoon hand in hand met zijn vriend door Amsterdam kunnen lopen en dus heeft hij zichzelf Krav Maga geleerd en nu gaat hij al het passerende fatbiketuig preventief het ziekenhuis in schoppen. Geen woorden maar daden, Rob Jetten háát symboolpolitiek. Rob Jetten is helemaal klaar met woke en heeft zich dus in de avonduren laten omscholen tot leraar zodat hij nu hoogstpersoonlijk het gedekoloniseerde onderwijs kan terugkoloniseren. Rob Jetten gaat niet alleen het regime in Iran maar ook dat in Israël vervangen met vredelievende maar gespierde twintigers die van reizen houden en allemaal zo'n leren ketting met witte schelpen eraan dragen. Rob Jetten gaat het populisme verslaan met voor de hand liggende, behapbare oplossingen. Rob Jetten gaat de vaderlandse literatuur redden door Philip Huff te annexeren. Als het libido van het vrouwtje voorgoed vergaan lijkt belt Rob Jetten haar op en zorgt dat ze binnen een kwartier soppend naast je ligt. Rob Jetten gaat Frits Bolkestein en Eberhard van der Laan weer tot leven wekken en geeft ze een ministerspost. Omdat we op de rechtsbuitenpositie toch nog wat dunnetjes bezet zijn gaat Rob Jetten als #7 mee naar Amerika, Canada en Mexico in 2026. Hij wordt daar topscorer. Stem op 29 oktober op Rob Jetten of stik allemaal maar lekker in je kots.