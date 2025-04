Yo. Weet je wat ik denk. Die hele wooncrisis. Daar zit het woord wonen in besloten. Dat is natuurlijk niet zomaar. Want wat is wonen? Precies. Een mensenrecht, dude. Een dak boven je hoofd. Veiligheid. Warmte. Geborgenheid. Een eigen huis. Een plek onder de zon. Altijd iemand in de buurt, toch. Weet je wel? Het is een soort cirkel, een vicieuze cirkel. Eerst heb je de wooncrisis, dan volgt de zondebokpolitiek. Terwijl dat tekort helemaal niet komt door migranten, bro, dat komt door stikstof. Geen mens is illegaal. Maar bouwen wel. Dat is de crux. Daar zit de Gordiaanse knoop. Maar wat als we die. Wat als we die nou ontknopen, weet je wel? Uit de knoop halen. De reset-knop indrukken. Out of the box denken. Ambitie, daar begint het mee. Met wíllen. Eerst groots durven denken. En Dromen. Daarna groots durven doen. Ja toch? Wacht! Dit is het. Serieus. Ik heb de oplossing. Dit is een eureka-moment. Wayow. Wat als we nu eens niet weinig bouwen, maar juist heel veel? Superveel. Echt megaveel. Niet een paar wijken, maar tien steden. Wij gaan tien steden bouwen. En als iemand dan tegenwerkt, dan fok it weet je wel. We stellen een ambtenaar aan. Maar niet zomaar een ambtenaar, nee, eentje met superpowers weetjewel. Een Marvel-ambtenaar. Die noemen we: superambtenaar. En die krijgt dan heel veel te zeggen. Zodat als die gordiaanse knoop terugkomt, hij er zo een schaar in zet. Haha! Doorknippen als een lintje. Ja man. We gaan het nu echt radicaal anders doen. Nederland verdient beter. Er is een alternatief. D66. Bouwen, bouwen, bouwen.