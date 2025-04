En dan schakelen we nu over naar Breda, waar een immer slinkende coalitie van Schimmelpenninck-centristen en linnentas-links bijeenkomt om te juichen en te klappen voor Rob Jetten (oppositie), die zo om 15:00 in een speech gaat vertellen dat hij VVD, NSC, PVV en BBB (kabinet) stom vindt. Het thema van dit congres is overigens vrij zijn, en u bent natuurlijk helemaal vrij om deze onzin over te slaan, maar voor de liefhebbers volgt een liveblog. Op GSHQ combineren we vanmiddag het nutteloze met het aangename; adje voor iedere persoon van kleur die in beeld opduikt.

Update 14:46 Vanmorgen vroeg een vrouw in een soort rode vuilniszakjurk aanwezigen om zich te verzetten tegen een en ander door opiniestukken te schrijven. Daarmee heeft D66 D66 definitief uitgespeeld, en is alles wat nog komt slechts een toegift.

Update 14:47 Van de aanwezigen blijkt 2% een groot voorstander van femicide. Niet per se ons ding, maar ieder z'n meug.

Update 14:53 Er staat echt ontzettend zouteloze rotmuziek op. Dan weet u dat.

Update 14:56 Ho nu Mr. Brightside van The Killers, dat vinden we stiekem heel leuk.