Brante & Immink - Genocide volgens D66

De dames en heren van een club die nadrukkelijk vindt dat kritiek op het beleid van Israel geen antisemitisme is en die zelf ook ooit heus wel een Joodse vriend of vriendin hebben gehad, leek het een uitstekend plan om het hoofdkantoor van het CIDI te besmeuren met meel en rode verf. Daar kan je al wat van vinden. Zeker als je een Deventer D66-raadslid bent: is hier immers niet de vrijheid van meningsuiting in het geding? Want hoezo is het intimideren van medewerkers van een organisatie waar je het niet mee eens bent niet precies identiek en bovendien totaal hetzelfde als het verbranden van een koran? Nou? En is de volgende stap dan niet dat er weer meer treinen naar het oosten rijden. En dan niet vanwege een geslaagde campagne van het Deventerse bureau voor toerisme, als u begrijpt wat wij bedoelen.

@Brante en Immink | 10-08-25 | 19:33 | 62 reacties

