achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Brante & Immink - Micropenis zoekt Speedo

Deze week in het nieuws: speedo’s zijn hygiënischer dan gewone zwemshorts. Minder bacteriën en zo, na er een tijdje in rondgebanjerd te hebben. Het is onderzoek van de Radboud Universiteit, dus we moeten niet uitsluiten dat zelfs na het vertrek van Harry Pettit persoonlijke hygiëne sowieso al onder druk staat daar. 

Wat ons bijna als vanzelf bij Adolf Hitler brengt. Adolf Hitler, die met zijn vermeende micropenis onder andere zijn nichtje een veeg gaf. Het schijnt dat deze witte cisgender man op enig moment bepaald een losbandig leven leidde. Met die micropenis van hem. 

Weet u wie ook een micropenis had?

Tags: brante en immink, micropenis, speedo
@Brante en Immink | 15-11-25 | 15:00 | 4 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Brante & Immink - Klimaatspreiding

Vandaag heten we Willem Treur weer welkom, tevens beterschap Maarten

@Brante en Immink | 05-10-25 | 17:00 | 74 reacties

Brante & Immink - Niets doen voor Gaza

Immink en aanhang hangen onderhand in chorizo-county, een leegte die deze week wordt opgevuld door x.com/StefKeij.

@Brante en Immink | 31-08-25 | 18:00 | 84 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.