Kent u die van die demissionaire D66-minister die vorig jaar december geen seconde meer demissionair D66-minister kon blijven omdat ze Gaza moest gaan opbouwen? Als je goed kijkt hoe dat is uitgepakt met dat gewederopbouw in Gaza van die voormalige demissionaire D66-minister, dan snappen we wel dat deze voormalige demissionaire D66-minister geen seconde meer demissionair D66-minister kon blijven.

U krijgt de groeten uit Jordanië en of u ff 20 miljard wilt lappen.