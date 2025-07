Dit dreigt een rubriek te worden. We hadden het volgende bedacht: jullie stellen vragen in een speciaal daarvoor bedoeld StamCafé, wij zoeken een vraag uit, jullie krijgen antwoord. Dat antwoord volgt vandaag! Uit alle vragen die gevraagd zijn door de vragenstellers hebben de antwoordgevers een vraag gekozen om antwoord op te geven. De vraag gesteld door de weledele 'voorbips' luidt:

"Ik ben 12 kilo afgevallen maar mijn piel lijkt wel groter te zijn geworden. Kan dit of is het gezichtsbedrog omdat mijn buik kleiner is geworden waardoor ik hem weer kan zien. Ik denk dat eerste maar mijn vrouw denkt dat tweede. Graag jullie deskundige mening." voorbips | 28-06-25 | 01:42

Wel beste voorbips, allereerst van harte gefeliciteerd met het afvallen van de 12 kilo, al is dat nou ook weer niet zo'n ongekende prestatie: niet op de weg gaan zitten en voortdurend vet vreten naar binnen joekelen, maar wat minder bier drinken, wat meer groente opsmikkelen en wat meer wandelen. Meer daarover hier. Dan over voorbips' piel die we voor het gemak 'piel' zonder lidwoord (ha!) zullen noemen, alsof we 'm al jaren kennen en we samen op veel dezelfde plekken zijn geweest. Over het algemeen begint piel te ontploffen tussen levensjaar 10 en 14 en houdt het op bij uiterlijk 21. Hartstikke interessant om te lezen is 'Male external genitalia growth curves and charts for children and adolescents aged 0 to 17 years in Chongqing, China'. Plaatje onder.

Bij Men's Health hebben ze eveneens een hekel aan mannen met vieze vette pensjes en daar schrijven ze: "Onderzoek uit Psychology and Neuroscience wijst uit dat één op de drie mannen zoveel overgewicht heeft dat zij niet meer kunnen genieten van de aanblik van hun eigen kroonjuwelen. Het zou een heel treurig onderzoek zijn, ware het niet dat die nog een positief staartje krijgt: voor iedere 15 tot 25 kg die je afvalt, krijg je 2,5 cm aan penis cadeau!" Dat is een fabel, er is natuurlijk helemaal geen wetenschappelijke studie of peer reviewed stuk waarin gesteld wordt dat voorbips extra piel cadeau zou krijgen bij 15 kilo gewichtsverlies. Dan zouden we veel meer anorexia bij mannen zien. Ding dong, de bel, doe jij even open voorbips, hee daar is de pakketbezorger, alstublieft 2,5 centimeter piel!

Wat natuurlijk wel kan is dat het buikvet rond piel (in het bijzonder rond het schaambeen) is verdwenen waardoor er meer piel van voorbips zichtbaar is. Puur anatomisch, een visuele zege, of anders gezegd een Pyrrhusoverwinning. Ergo. Piel LIJKT groter te zijn geworden, maar is niet groter geworden. Piel is nog steeds verdrietig en de vrouw van voorbips heeft gelijk.

