Het is allemaal niet zo moeilijk lui. Stèl u weegt 125 kilo. Dan schrapt u 's ochtends de boterhammetjes met roomboter + hagelslag, in de middag eet u misschien een keer wat anders dan alleen maar tosti's met ham en kaas en ketchup en laat na het werk een keer die eeuwige drie ('geen vijf, maar ook geen één') koude bier staan. Drink veel water, gooi er eens wat eieren in. Ga hardlopen, of als dat niet lukt wandelen of zwemmen, en na een maand weegt u 115 kilo. Dan gaat u een paar dagen zuipen, dan weegt u 117. Dan gaat u weer een maand bikkelen, dan weegt u 109. Dan weer een paar dagen zuipen: 111. Dan weer een maand bikkelen: 104. Dan weer een paar dagen zuipen: 106. Dan weer een maand bikkelen: 100. Dan weer een paar dagen zuipen: 102. Dan weer een maand bikkelen: 98. KLAAR! Paar maanden verder, 27 kilo eraf. Geen hulpmiddelen nodig, geen Ozempic in uw flikker, geen Volkskrant-uiterlijk, schijt aan iedereen. U kan het!