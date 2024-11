Goedemorgen en welkom bij het zoveelste bangmaaknieuws over hoe verschrikkelijk ongezond u aan het leven bent. Vandaag meldt het RIVM, bekend van in februari 2020 uitstralen dat het allemaal wel meeviel met corona, dat u allemaal te dik bent, en nog veel dikker wordt in 2050: "Het percentage inwoners van Nederland met overgewicht zal oplopen tot 64% in 2050". Nou RIVM. Zullen wij eens even een wedje leggen dat het percentage in 2050 lager ligt? Doen we vanwege dit zinnetje: "Mogelijke effecten van nieuwe maatregelen, zoals de vergoeding van medicatie om overgewicht terug te dringen, zijn in deze berekeningen niet meegenomen." Waren er nou maar medicijnen op de markt die overgewicht tegengaan en in de toekomst goedkoper en wijder verspreid worden zoals OH JA DE MEDICIJNEN DIE ER IN DE VS VOOR LIJKEN TE ZORGEN DAT HET AANTAL MENSEN MET OVERGEWICHT DAALT. McDonald's bezoek je alleen in hele kleine groepen! Maar echt hoor RIVM, voorspellen is moeilijk, vooral de toekomst, en als je iemand met een wetenschappelijke bril zonder mitsen of maren op video laat zeggen dat het percentage mensen met overgewicht in 2050 64% zal zijn, dan moet je niet miepen als in 2050 het percentage met vertrouwen in wetenschappelijke instituten zoals het RIVM is gedaald met 95%. Gokken wij. Weten we ook niet zeker hè.