U moet en zal een Gezonde Burger (niet te verwarren met een lekker burger, red.) worden die niet rookt, niet drinkt, gezond eet, en op feestjes alleen maar praat over de nieuwste inzichten van hersendokter Erik Scherder en andere cherrypickende charlatans. En als u dat niet uit uzelf doet, dan gaan het AD, Het Parool, het RIVM en een of andere hoogleraar Vitaal Oud Worden (nee dank u, liever Vitaal Jong Sterven) het u wel vertellen. U vreet namelijk te veel, u rookt te veel en u zuipt te veel en daarom moeten we volgens deze Luddieten terug naar vroeger toen u nog de hele dag stond te zweten op het land en geen geld had voor de McDonald's of zoiets.

Naar aanleiding van een rapport van het RIVM waar eigenlijk alleen maar in staat dat we allemaal oud worden en daarom vaker dementie en artrose krijgen, maakt het Parool u bang met de kop DE GEVOLGEN VAN LEVEN IN LUILEKKERLAND: IN 2050 ZIJN ER BIJNA 12 MILJOEN CHRONISCH ZIEKEN (inmiddels aangepast vanwege A/B-testen die zijn geoptimaliseerd op chronisch zieke klikkers die leven in Luilekkerland). 12 miljoen! Dat is toch niet vol te houden denkt u misschien, tot u even verder leest en ziet dat er nu ook al 10,5 miljoen mensen in Nederland een chronische ziekte hebben. Ook schijft zowel het AD als Het Parool in een tussenkop 'We leven minder lang in goede gezondheid', maar dat klopt helemaal niet. Volgens CBS-cijfers leven we inderdaad minder lang zonder chronische ziekten, maar ondanks dat is de levensverwachting 'in goede gezondheid' voor mannen sinds de jaren '80 juist licht gestegen en voor vrouwen gelijk gebleven. En om het allemaal af te maken wordt in het artikel nog verwezen naar de stokoude bevolking van Okinawa, wat volgens onderzoekers geen kwestie is van een gezonde levensstijl, maar van pensioenfraude.

Maar goed. Als u maar bang wordt, gezonder gaat leven, meer bijdraagt aan de economie en zonder peuken, bier en friet op een worteltje kauwend sudoku's oplost terwijl u een in de app geregistreerd Ommetje™ aan het maken bent voordat u 's avonds 10 à 11 bladzijden leest in Intentioneel Leven van Ernst-Jan Pfauth. Op naar een glorieuze toekomst voor De Nieuwe Mens.