Het is vandaag 100 jaar geleden dat Mein Kampf uitkwam en omdat ze bij het AD ook wel eens iets anders willen dan Acht Tips Om Je Remlichten In Goede Conditie Te Houden besloot de redactie dat te vieren met een interviewtje met een wetenschapper over het beroemde boek. Wat blijkt? Het grote probleem met Hitler is dat hij niet kan schrijven. Tja. Daar heeft Adolf niet van terug natuurlijk, dat hij 100 jaar na dato ontmaskerd wordt als een matig stilist. Trouwens, wij willen niemand met Hitler vergelijken, zeker niet, maar weet u wie ook niet kan schrijven? Hoe dan ook, de geïnterviewde Frau Professorin Barbara Zehnpfennig wijst ons nog op een opvallende kwestie: "mijn indruk is dat nauwelijks iemand het heeft gelezen, dat weerhoudt de meesten er niet van een mening erover te hebben." Wat u zegt mevrouw Zehnpfennig, typisch voor deze oppervlakkige tijden. Verdiep je eens in een boek voor je je oordeeltje klaar hebt. AD, van harte gefeliciteerd met dit inzicht. En met het boek, natuurlijk.