Geinig hoe het werkt in Dit Land. Vissers, boeren, kwekers en telers worden compleet uitgefaseerd met idiote stikstof-, emissie-, korenwolf- en CO-2 regeltjes. Maar als het om energietransitie en/of immigratie gaat dan stelt Die Natuur opeens niks meer voor. Bij Schagen-Oost werd het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL = er mag niet gebouwd worden) bij het grof vuil gekeild voor de bouw van een AZC in een weiland, en op Schier steken ze het schitterende unieke UNESCO Waddengebied in de fik omdat datacenters in de Eemshaven stroom nodig hebben. Demissionair tassendraagster Sophie "Groene Groei" Hermans (VVD) heeft BM Ineke van Gent (GroenLinks) telefonisch laten weten dat de stroomkabel Noordzee - Eemshaven gewoon DOORGAAT, ondanks een shitload aan bezwaren van alle WaddenWappies en Erfgoedridders. Want Agenda 2050 natuurlijk. Allermooiste van het NOS nieuwsbericht is de laatste alina.

Schiermonnikoog pleit nogmaals voor de alternatieve, oostelijke route en gaat ervan uit dat er, naast wettelijke compensatie, een ruime investering plaatsvindt in de regio...

Hahaha handjeklap. Het CBR naar Schiermonnikoog. CBS naar Warffum. NS naar Pieterburen. KMAR naar Usquert. En De Belastingdienst naar Uithuizermeeden.