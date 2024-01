Aan tafel! We praten met Rennie Rijpma, hoofdredacteur van het AD, over de ernstigste persbreidel in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Daarna hebben we NVJ-secretaris Thomas Bruning over de crowdfund om het AD bij te staan in het spoedappèl tegen de ernstigste persbreidel in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens mag Royce de Vries uitleggen wat hij gaat doen met 956.000 euro (geen idee of dit bedrag klopt, beter geen wederhoor vragen, red.) aan dwangsommen die het AD hem moet betalen als de ernstigste persbreidel in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog wordt overtreden. Daarna interviewen we de directie van de NPO over de uitspraken van Jeroen Pauw over de NPO en volgt een stukje reflectie van de Filosoof des Vaderlands over een land, waarin de rechter een krant zo kan intimideren dat die urenlang niet durft te berichten over een maatschappelijk relevante uitspraak. Daarna een terugblik op de glansrijke carrière van Peter R. de Vries, strijder voor de vrijheid van meningsuiting.

Haha nee natuurlijk niet.

De persvrijheid, die het AD in dit land niet heeft, wordt vanavond door Sophie Hilbrand misbruikt voor een promopraatje voor een NPO-nepobaby die (uniek concept) naar Amerika is gereisd voor de NPO, Trijntje Oosterhuis die vertelt over een docu over de opnames van het nummer 'We are the World', een ongetwijfeld messcherp interview met MinDef Ollongren, en iets met Hanneke Groenteman. Veel plezier, nu live op NPO1, betaald van uw belastinggeld en georkestreerd door het gajes van BNNVARA. Wij kijken niet.

UPDATE: Sophie en Hanneke vinden Khalid een GEWELDIGE MAN. Hanneke Groenteman zegt "ik weet helemaal niet wat er gebeurd is" maar gaat wel even vertellen hoe fantastisch Khalid Kasem is. Echt enorm journalistiek verantwoord dit.