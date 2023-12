Quoteje hoor, van Jeroen Pauw. Ex-talkshowpresentator en thans 'coach' van onder meer Rutger Castricum, Eva Jinek, Khalid (van Sophie) en weten wij nog wie allemaal nog meer. Volgens Jeroen Pauw is het allemaal één grote pleurisbende in Hilversum en als wij af en toe de tv op 1, 2 of 3 knippen dan kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat de kijker daar de dupe van is. Of kijkt u anders nog maar even dit fragment terug, of dit fragment, of dit fragment, of . Nou ja. Dat wordt gezellig op de nieuwjaarsborrel van Frederieke Leeflang en al die andere bobo's!