In april was er groot nieuws: Jeroen Pauw zou samen met Sophie Hilbrand een programma gaan presenteren als vervanger van Op1. Maar nu is er opeens een gerucht dat Jeroen Pauw helemaal niet zo vaak dat programma gaat presenteren, en dat er nog een derde presentator wordt bijgezocht. Dat gerucht is de wereld in geholpen door de 'Hilversumse Insider', een soort 'Haagse Insider', maar dan minder stom, want iedereen is minder dan de 'Haagse Insider'. Het gerucht is vervolgens gecheckt door Victor Vlam van De Communicado's, en meteen ontkend door BNNVARA. Nou, dan weet u het wel, als BNNVARA iets ontkent, dan is het niet zo! Kous af. Zo heeft BNNVARA bijvoorbeeld ontkend dat er problemen waren met de integriteit van Khalid Kasem, en die waren er ook helemaal niet. Enfin, de Communicado's hebben het gerucht ook gecheckt bij BNNVARA'er Peter Kee, en die schrijft: "Ik kan er nog niet teveel over zeggen, Victor, maar je hoort er binnenkort vast meer over." Nou dan is het gerucht zeker niet waar! Ziet u nou hoe belangrijk integere journalistiek is! Nu al zin in die integere journalistieke talkshow in september!