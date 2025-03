Dit is dus Ajax, in de halve finale van de Champions League, in de fokking blessuretijd, 95ste minuut, Lucas Moura. Zo dichtbij, je kan het bijna aanraken, vastpakken, alles wat je ooit hebt gewild, waar je al sinds de basisschool over fantaseert, en dan toch misgrijpen, of beter, weggeduwd worden, terwijl iedereen kijkt, en lacht, en wijst. VAN UW BELASTINGGELD. Subsidiesadisme. In welke wereld is dit normaal. BNNVARA laat twee barbaarse heksen los op een nietsvermoedend, enigszins bronstig heerschap, die hun giftanden vervolgens schaterlachend in zijn slagaders planten en rucksichtslos doorbijten. @slachtofferhulpNL, doe iets, grijp in, dit kan niet, dit mag niet, dit hoort niet. Stay strong, Roberto. All eyes on VARA.