Draadje uit de hel op Twitter van de hand van Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur van de Volkskrant. Keulemans heeft de neiging op alles en iedereen te reageren en met iedereen in discussie te gaan, en op de velden waar hij zich op begeeft - corona, klimaat, stikstof - kom je nogal een boel wappies tegen. Nu heeft Keulemans mot met wappies Ton van der Ham en Vincent Harmsen en die werken toevallig allebei bij Zembla (NPO-BNNVARA). Vanavond op NPO2 komt Zembla met een aflevering over glyfosaat, een 'controversiële onkruidverdelger', in uw bouwmarkt of tuincentrum te koop als Roundup (*). Is glyfosaat kankerverwekkend? Nee, concludeert Keulemans, en daar zijn ze bij Zembla niet zo blij mee. Keulemans werd/wordt in het complothoekje gedrukt, komt in de uitzending voor en neemt de vlucht naar voren op Twitter. Een opsomming: "Zembla heeft weinig meer te maken met journalistiek. Des te meer met onversneden (milieu)activisme." En: "Zembla begon, ik kan het niet anders noemen, te intimideren." En klikken bij de hoofdredactie. En: "Onderzoeksjournalistiek mag natuurlijk nooit omslaan in een dekmantel voor ordinair activisme: feitjes selecteren om een (politieke) opvatting te steunen." En: Zembla rommelt met bewijs. En: "Tunnelzicht." Nu blijven we heel graag weg uit dit wespennest maar deze aantijgingen / insinuaties zijn vernietigend, keihard en bloedserieus. Regelrechte intimidatie door NPO-journalisten, 'rommelen met bewijs' door het belangrijkste (?) journalistieke programma van de NPO: daar kan, moet en zal een reactie op komen. Popcorn! (Zit daar kanker in?)