Ja dat zat er wel in toen het debat over Gaza gisteren werd afgebroken omdat minister Gaza wel extra sancties van Nederland tegen Israël wilde, terwijl de rest van het kabinet het daar nog helemaal niet mee eens was, het debat vervolgens om 16:00 uur niet doorging, om 17:00 uur ook niet, om 18:00 uur ook niet en om 19:00 uur ook niet. Caspar Veldkamp stapt op als demissionair minister van Buitenlandse Zaken. "Hij denkt ’niet meer van betekenis te kunnen zijn’ omdat nieuwe maatregelen tegen Israël volgens hem uitblijven." Dit topic wordt geüpdatete.

UPDATE 19:41 - Verklaring via NOS: ""We hebben als kabinet al een heel aantal stappen gezet. Daar hoeft Nederland zich niet voor te schamen. Ik heb tegendruk gevoeld in het kabinet voor meer maatregelen in verband met wat er in Gaza-Stad gebeurt en op de Westelijke Jordaanoever", zei hij. Maar de andere ministers willen hem niet tegemoetkomen. "Ik heb er onvoldoende vertrouwen in dat dat de komende maanden en jaren anders zal zijn, als ik zo in mijn ruimte wordt beperkt. Ik ga naar huis en ga een ontslagbrief schrijven.""

UPDATE 20:04 - Bosma meldt nu dat Schoof naar de Kamer gaat komen voor een verklaring, tijdstip is nog onduidelijk.

UPDATE 20:06 - Timmerfrans stelt voor daarna meteen met Schoof te debatteren. Livestream Kamer na de breek.

UPDATE 20:15 - Aangezien het kabinet er weer Schoof I-iaanse puinzooi van maakt, weet de Kamer ook niet hoe en wat. Bosma gaat nu met Schoof bellen om te kijken of er iets te regelen valt, waarschijnlijk wordt het debat van gisteren vanavond nog wel afgemaakt (maar dan met iemand anders dan Veldkamp in Vak K).

UPDATE 20:32 - Rest NSC-bewindspersonen ook weg