De woeste oorlog die het Midden-Oosten een nieuw gezicht heeft gegeven lijkt eindelijk tot rust te komen met de historische vredesdeal, en mogelijk veel sneller dan aanvankelijk gedacht. De gebeurtenissen in DE REGIO volgen elkaar namelijk in hoog tempo op, waar volgens berichten van Reuters en volgens de Israëlische televisie op dit moment, om precies 11.00 uur Nederlandse tijd, de eerste handtekeningen gezet zullen worden, met daarbij ook afvaardigingen van de VS, Egypte, Qatar en Turkije. Een staakt-het-vuren in Gaza gaat dan direct in. Vanaf 16.00 uur Nederlandse tijd zal Benjamin Netanyahu het plan voorleggen aan zijn veiligheidskabinet en de regering. Aanvankelijk werd optimistisch gesteld dat de eerste gijzelaars 72 uur daarna, dus zaterdag al, terug naar Israël zouden keren, maar volgens Trump zal dat langer duren en wordt het waarschijnlijk pas maandag.

De deal bestaat in eerste aanleg uit drie hoofdpunten. Ten eerste het vrijlaten van Israëlische gijzelaars en het in ruil daarvoor vrijlaten van Palestijnse gevangenen. Het gaat daarbij om 20 levende Israëlische gijzelaars in ruil voor 250 Palestijnen die in Israël levenslange gevangenisstraffen hebben gekregen, plus 1.700 Palestijnen die zijn opgepakt en gevangengezet na 7 oktober 2023. De high profile gevangenen Marwan Barghouti, Ahmad Sa'adat, Hassan Salameh en Abbas al-Sayed maken geen onderdeel uit van de deal. Ten tweede de terugtrekking van Israëlische troepen tot achter een bepaalde (rode?) lijn (zoals hier uitgetekend door Trump) en ten derde het toelaten van noodhulp aan Gaza.

In de regio is alvast verheugd gereageerd op het vredesplan. De Egyptische president Al-Sisi nodigt Donald Trump uit voor een officiële ondertekenceremonie en Trump stapt binnen afzienbare tijd mogelijk inderdaad in zijn vliegtuig om daadwerkelijk deel te nemen aan zo'n ceremonie, al is het alleen maar om zijn claim op de Nobelprijs kracht bij te zetten. Voor Trump is het hoe dan ook by far zijn grootste diplomatieke prestatie, zo luidt ook het complimenterende commentaar in de New York Times: "But if Mr. Trump can hold this deal together, (...), he will have done what many before him tried: outmaneuvered a difficult and now isolated ally." De volgende stappen in het vredesplan zijn wat ingewikkelder, schrijft ook David E. Sanger: Hamas zal de wapens moeten neerleggen en het bestuur van de Gazastrook uit handen moeten geven. Aan de andere kant zal Israël niet tevreden zijn als dat nog niet gebeurd is. Wie of wat de Gazastrook dan wél gaat runnen is nog onduidelijk.

In Nederland hebben Carice van Houten, Dinand Woesthoff en Kati Piri nog niet gereageerd op de verschrikkelijke berichten van de mogelijke vrede.

Update 11:07 - Meerdere breaking news-accounts op Twitter pompen rond dat de staakt-het-vuren actief is, maar dat lijkt prematuur en ingepland op basis van eerdere berichtgeving. We wachten op officiële kanalen. The Jerusalem Post meldde eerder dat 'het' wel zou gebeuren om 11.00 uur Nederlandse tijd, weliswaar zonder ondertekening, maar middels een 'informele afspraak'

Update 11:13 - Update van N12: staakt-het-vuren pas van kracht als de Israëlische regering bijeen is gekomen. Dus niet nu, maar pas ná 16.00 uur Nederlandse tijd

Update 11:32 - NETANYAHU: "We have stopped the offensive operations in Gaza."

Update 11:58 - Palestijnen willen terug naar het noorden, maar worden tegengehouden door Israëlische tanks. De IDF waarschuwde eerder al voor het terugkeren naar het noorden tot de IDF daar is teruggetrokken: "For your safety, avoid going back north or approaching areas where the army is operating, until official instructions are issued." Op de beelden (van een Reuters-stream) is ook tankvuur te zien