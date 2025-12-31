Morgen begint het jaar des Heren 2026 maar op de redactie van het Algemeen Dagblad is het permanent 2016 en zijn ze nog altijd boos op het patriarchaat, alsmede op de gerontocratie en tevens ook op witte suprematie. Ze hebben er eens naar de Top 2000 geluisterd en geconcludeerd dat er te veel oude witte mannen in staan. "De kritiek op de Top 2000, dat het vooral in de hoogste regionen een lijst is vol oude witte mannen met gitaren, valt ook dit jaar te verdedigen." Hoezo 'te verdedigen', AD? De kritiek op de ranglijst van de Eredivisie, dat het altijd de ploegen zijn met de meeste punten die bovenaan staan, valt dan ook te verdedigen. De Top 2000 is een lijst die wordt samengesteld door de luisteraars van Radio 2. Dat zijn voornamelijk oude witte mannen die van oude witte mannenmuziek houden, aangevuld met oude witte vrouwen die ook van oude witte mannenmuziek houden. Ga eens kijken naar dat Top 2000 Café, dat is witter dan een D66-congres in de sneeuw waar alleen maar karnemelk wordt gedronken. Misschien kan het AD de volgende keer een artikel schrijven over dat er alleen maar Turken en Marokkanen in de moskee komen, of dat er op evangelische kerkdiensten in de Bijlmer zo weinig Chinezen te vinden zijn. Of dat ze in Brabant voornamelijk Brabants praten en in Limburg juist Limburgs. Trouwens: ook de AD-lezers zijn voornamelijk oude witte mannen en oude witte vrouwen, anders hadden ze het AD voor "studenten" niet gratis gemaakt. Maar ja. Het goede nieuws is dus dat het bijna 2026 is, het jaar dat je helemaal niet meer van dit soort onzin hoeft op te schrijven en dat wij ons er dus ook niet boos meer over hoeven te maken. Toch?