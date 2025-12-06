Vrouwenmoordenaars opgepast: de koning en 51 andere, maar toch vooral mindere MANNEN spreken zich in het AD uit tegen Femicide. En wat de koning daar precies over zegt zal u hogelijk verbazen: Dat is iets fantastisch mensen "Het is verschrikkelijk dat vrouwen niet veilig over straat kunnen. Ook wij maken ons zorgen en bespreken met onze dochters dat ze op moeten letten. We moeten als samenleving echt zeggen: dit kan niet. We moeten anders met elkaar omgaan." BOEMBAMBIEM!! En dan weet je dat mannen als Chris Jude, Khaled al Najjar (zit in Syrië), een 80-jarige moordenaar en Taghi-types, die Amalia bedreigen, sidderen en de volgende keer wel twee keer nadenken voordat ze de nacht het leven van een vrouw verwoesten. Want ja de koning zegt het hè. Oja en Joris Linssen. JORIS LINSSEN. Bovendien zegt René Froger dingen die wel serieus helpen: "Ik ben altijd respectvol naar vrouwen en zo heb ik ook mijn zonen opgevoed." Of lees Henny Huisman, die doet al langer veel goeds: "Als ik een vrouw alleen in het donker tegenkom, begroet ik haar overdreven luid - 'hallo, goedenavond!' - om haar gerust te stellen. In de hoop dat ze dan denkt: gelukkig, het is Henny Huisman maar, die doet me geen kwaad." Voorts zien we nog Defano Holwijn, Maxim Hartman, Richard Korver, Wilfred Genee ("Wij waren vroeger veel terughoudender" (met kaarsen zeker, red.)), Jesse Klaver, Tijs van den Brink, Marcel Brands, GEERT WILDERS, Toine van Peperstraten, Henri Bontenbal, Rob Jetten, Jeroen Pauw, Jeroen van der Boom en nog vele andere mannen (we missen de familie Chabot?!) die vooral de bosjes naast hun eigen oprijlaan wegsnoeien en zichzelf onder de enige nog werkende lantaarnpaal, zij het een flikkerende, positioneren. Geweldig vastgelegd gedeug waarvoor niets minder dan een staande ovatie op z'n plaats is omdat vrouwen hier echt wat aan hebben tijdens de donkere dagen voor kerst.