Kerstcontent: Dan Carlins DEEL 3 over Alexander de Grote

"December 7th, 1941 (....)" - "If we dig deep in our history and our doctrine, and remember that we are not descended from fearful men (...)" - Makkers het is tijd

Toen toen homofiel nog geen mietje betekende! Alexander heeft veel bereikt, maar het hoogtepunt van z'n carrière is uiteindelijk toch deze tweet door 'End Wokeness' over niet onverdienstelijke Netflix-docuserie Alexander: "Netflix made a new documentary about Alexander The Great. Within the first 8 minutes, they turned him gay." Maar goed, bovenstaand dus deel III van Dan Carlin, de invalleraar als Tom en Dominic een boekpresentatie hebben. Deel II en I na de breek.

Deel II

Deel I

Beste tweet over Alexander ooit?

Niet (meer) beschikbaar
Tags: Dan Carlin, Alexander de Grote, Hardcore History
@Spartacus | 26-12-25 | 13:37 | 16 reacties

