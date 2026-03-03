achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

KLM stuurt Boef 747 naar Midden-Oosten om jankende influencers te redden

ZE KOMEN THUIS

Wat een heugelijk nieuws: de in Dubai en zanderige omstreken gestrande influencers en andere landgenoten maar toch vooral influencers, de echte slachtoffers van deze oorlog (volg LIVEBLOG 9 HIER trouwens), kunnen terug naar het thuisland om straks gewoon weer in de Amsterdamse Baarsjes/Pijp/ergens in Zuid vanuit hun birò een vlog te maken over de allerlekkerste matcha thee. Die vlog komt alleen wel pas na de extraspeciale vlog van drie uur over de doorstane verschrikkingen in oorlogsgebied, waar we reikhalzend naar uitkijken. Onze helden hadden zich natuurlijk nét aangemeld voor het verzet maar vanavond komt de KLM ze dus alweer repatriëren. Het zou wel ff handig zijn als alle boefjes zich verzamelen op één plek. Doe dus maar gewoon Dubai dan. En van daaruit allemaal met de Boef 747 terug naar Schiphol en gelijk door naar Jinek voor de oorlogsreportage. Gordon is helaas al thuis dus een losersvlucht mogen we het niet noemen. Dan maar een heldenvlucht!

Voor Rolf is de Boef 747 te min

Tags: KLM, repatriëren, influencers, midden-oosten, iran
@Dorbeck | 03-03-26 | 15:14 | 94 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Oorlogsmuziek in het Stamcafé

Even bijkomen van het weekend waarin Israël en Amerika Iran aanvielen, de Revolutionaire Garde onthoofden, waarna er volle bak gespeculeerd werd over het lot van Khamenei, die in weerwil van het AD inderdaad hartstikke dood bleek, waarna (wat er over is van) het regime als een woedende maar onhandige dronkelap om zich heen begon te maaien, en vervolgens klap na klap na klap incasseerde (maar er ook een paar uitdeelde)

@Schots, scheef | 01-03-26 | 21:00 | 599 reacties

LIVEBLOG 5. Iran bevestigt dood Khamenei, blijft aanvallen

Supreme leader in je broekje

(Dossier: eerste liveblog, tweede liveblog, derde liveblog (met speculaties over dood Khamenei, vierde liveblog (met het verlossende woord))

@Schots, scheef | 01-03-26 | 07:30 | 1298 reacties

Feynman en/of Feiten – Ayatollahs mogen heengaan

Deze aanval werd gepland direct nadat tienduizenden demonstranten werden vermoord.

@Feynman | 28-02-26 | 16:00 | 235 reacties
donald tusk voor Oekraïense vlag
vrouw lacht met handen onder haar gezicht
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.