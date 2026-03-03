KLM stuurt Boef 747 naar Midden-Oosten om jankende influencers te redden
ZE KOMEN THUIS
Om gestrande Nederlanders in het Midden-Oosten goed te kunnen helpen moeten we weten wie zich waar bevindt en in welke situatie.— Tom Berendsen (@ministerBZ) March 3, 2026
Ben jij momenteel in de regio? We roepen je nogmaals op om je gegevens te delen. Dat kan via het Crisis Contactformulier: https://t.co/S21lgejiXN 1/2 pic.twitter.com/Kgq3M67SP0
Wat een heugelijk nieuws: de in Dubai en zanderige omstreken gestrande influencers en andere landgenoten maar toch vooral influencers, de echte slachtoffers van deze oorlog (volg LIVEBLOG 9 HIER trouwens), kunnen terug naar het thuisland om straks gewoon weer in de Amsterdamse Baarsjes/Pijp/ergens in Zuid vanuit hun birò een vlog te maken over de allerlekkerste matcha thee. Die vlog komt alleen wel pas na de extraspeciale vlog van drie uur over de doorstane verschrikkingen in oorlogsgebied, waar we reikhalzend naar uitkijken. Onze helden hadden zich natuurlijk nét aangemeld voor het verzet maar vanavond komt de KLM ze dus alweer repatriëren. Het zou wel ff handig zijn als alle boefjes zich verzamelen op één plek. Doe dus maar gewoon Dubai dan. En van daaruit allemaal met de Boef 747 terug naar Schiphol en gelijk door naar Jinek voor de oorlogsreportage. Gordon is helaas al thuis dus een losersvlucht mogen we het niet noemen. Dan maar een heldenvlucht!
Voor Rolf is de Boef 747 te min
Rolf wil graag opgehaald worden met een helikopter. pic.twitter.com/5dzmJg4IB5— Caroline Verduin (@CarolineVerduin) March 3, 2026
