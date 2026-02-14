Het internet is best leuk, maar we zien ook dagelijks dingen waarvan we de neiging krijgen onze schedel kapot te rammen op een bakstenen muur. Een van die dingen: Vrouwen die de 30 gepasseerd zijn, vervolgens niet meer zo goed weten wat nu en dan maar besluiten andere vrouwen geld af te gaan troggelen op Instagram. Een beetje kekke outfitjes aantrekken en dan filmpjes maken met quasi-inspirerende spreuken en preken over 'sisterhood' en zo. Echt geld harken met zo'n carrièrepad is in de praktijk dus best lastig, maar wat je misschien, eventueel, als het echt moet, nog zou kúnnen proberen is: Wachten tot een Noorse biatleet na het winnen van een bronzen medaille op de Olympische Spelen opbiecht dat hij is vreemdgegaan maar eigenlijk niets liever wil dan dat zijn ex terugkomt (dat werkt dus alleen in films en mensen die leven alsof ze het hoofdpersonage in hun eigen film zijn blijken puntje bij paaltje vaak ongelooflijke narcisten) en als dat gebeurt DOEN ALSOF JIJ DIE EX BENT. Dat is precies wat COACH Nieky Veldt heeft gedaan, wat haar binnen no-time honderdduizend likes en reacties van over de hele wereld opleverde. Allemaal sisters die gingen roepen van 'goh meid gefeliciteerd dat je van die Noorse engerd af bent, lekker bezig' etc etc. Een waterval aan positiviteit die Nieky zeer dankbaar over zich uit liet storten, in tegenstelling tot alle 'ben jij wel echt de ex van Sturla Laegreid?' die steevast door Nieky genegeerd werden. Nieky hield het allemaal lekker in het midden, plaatste nog een paar suggestieve posts en kwam uiteindelijk toch maar over de brug met 'huh heel gek iedereen denkt nu dat ik de ex van Sturla Laegreid ben maar ik bedoelde het meer symbolisch snap je'. Allemaal pas NADAT ze meerdere t-shirts in de verkoop had gezet met de tekst 'I was gold al along, now he has bronze'. Chapeau! Tot zover de cursus Ondernemen Op Het Internet voor vandaag, hopelijk steekt u er niets van op.