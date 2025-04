Het is u mogelijk ontgaan, maar Britse psychiater Theodore Dalrymple schreef ooit over een hypothese van een collega, namelijk de "law of immiseration" die zou dicteren dat "misery increases to meet the means available for its alleviation". Oftewel; hoe meer middelen er worden gealloceerd voor de bestrijding van leed, hoe meer leed er wordt gediagnosticeerd (en/of daadwerkelijk ontstaat) zodat het hulpaanbod verzadigd blijft.

En dan nu het nieuws, namelijk deze bepaald ferme stellingname in een rapport door Raad voor Volksgezondheid & Samenleving dat vandaag verschijnt. "Scans, bloedonderzoeken, echo’s, zelftests, bevolkingsonderzoeken, ‘total body scans’. De rij met tests en screenings om een diagnose te kunnen stellen, wordt snel langer. (...) Daar maken patiënten én artsen gretig gebruik van, constateert de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (...). De techniek begint ons tegen te werken, constateert de Raad. Als er meer mogelijkheden zijn, willen mensen die benutten. (...) Daarbij spelen commerciële belangen een grote rol, bijvoorbeeld van influencers die geld krijgen als ze zo’n zelftest aanprijzen. Of van aanbieders van total body scans die geld verdienen met het scannen van mensen. Maar ook artsen en fondsen die aan bekendheid van bepaalde aandoeningen werken, duwen de zorg richting meer diagnoses. De Raad ziet hoe definities voor ziektes steeds verder worden opgerekt."

En volgens voorzitter Jet Bussemaker werken deze praktijken wel degelijk overdiagnose en zelfs aanvullend leed in de hand:

"Als we niet uitkijken, zijn we straks juist allemaal ziek. Niemand is 100 procent gezond. Op een scan is, als je goed zoekt, altijd iets te vinden. (...) Bij borstkanker is meer dan 70 procent van de verwijzingen na screening vals alarm. Bussemaker: ,,Dat brengt enorm veel stress en onzekerheid met zich mee. Je kunt er zelfs klachten van krijgen. Daar is veel te weinig oog voor.”"