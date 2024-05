Vapen, de hobby van heel Nederland onder de 15 (vermoeden we, red.), blijkt dus heel ongezond. Dit wordt weer eens bevestigd in nieuw Amerikaans onderzoek uitgevoerd door wetenschappers van medische universiteiten in Nebraska en Missouri. Het onderzoek werd gepubliceerd in het rooksceptische tijdschrift Tabacco Control.

Waar eerder al bekend werd dat vapen funest is voor je luchtwegen, blijkt uit het nieuwe onderzoek dat ook andere organen schade ondervinden. Met name de HERSENEN worden door elektronische sigaretten aangetast. Vapen verhoogt het risico op blootstelling aan schadelijke metalen als lood, cadmium en uranium.

De zware metalen kunnen onder anderen cognitieve- en gedragsstoornissen veroorzaken en mensen kunnen last krijgen van ademhalingsproblemen. Het gevaar is met name groot bij minderjarigen en laat dat nou net de demografie zijn die de afgelopen jaren hooked is geraakt aan het blazen van paddenstoelwolken met meloensmaak.

Dat gezegd hebbende - WIJ MAKEN TOCH WEL LEKKER ZELF UIT OF WE EEN COGNITIEVE GEDRAGSSTOORNIS WILLEN RISKEREN?! OPHOEREN MET JE BETUTTELING!