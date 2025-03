Opgepast rokers van Nederland. Was u toevallig van plan aankomend weekend een wandeling of een stukje joggen aan te vangen, zich na een zware werkweek heerlijk te verpozen in ons eigen, prachtige Hollandse groen op de Utrechtse Heuvelrug? En als u zich dan, na enige kilometers langs grasvelden en bomenrijen, zetelt op een ietwat vergaan maar toch zeer aanlokkelijk houten bankje (u zal wel moe zijn na zo'n wandeling of stuk rennen), de benen strekt en uw arm langzaam richting broekzak laat zakken om zo'n heerlijk cilindervormig stokje uit uw peukenpakje te kiezen en die tussen de lipjes te brengen, even ronddraaien, tong ertegenaan en je proeft het al, alvorens snel de aansteker uit het pakje te pakken grissen - u houdt het bijna niet meer en u bent ook niet meer t houden - om de peuk dan te doen ontvlammen? Weet dan dit: MAG NIET MEER.

Ben je potverpatjak nog in de buitenlucht ook, mag je nog niet roken. "Ja maar dat is alleen maar op de Utrechtse Heuvelrug hoor!" We horen het Staatsbosbeheer en al die miezerige lui van de anti-rook-beweging alweer roepen met hun ongetrainde kaken en brandschone tongetjes. Wat moeten we toch mee? Als deze of gene nou gewoon DAAR wil roken? De reden: om natuurbranden te voorkomen. Wat een totale bullshit. Shame on al die gemeenten die op deze betutteling gekomen zijn. Ze zijn ziek. En ze maken Nederland ziek, zieker dan een sigaret ooit zou kunnen doen. Want die rokers die vol goede zin naar de Utrechtse Heuvelrug wilden gaan, gaan echt niet zomaar ergens anders naartoe. Weekend verpest. Die mensen willen nu nooit meer gaan wandelen. Bedankt gemeentes van Utrechtse Heuvelrug, Baarn, Leusden, Rhenen, Woudenberg, De Bilt, Amersfoort, Zeist en Soest. Zij maken de mensen dood en doodziek! Opgepast dus, lieve rokers.