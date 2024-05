Zucht.

Hoest.

Zucht.

Dit is het verhaal van een retorisch trucje dat al sleets was, toen het voor de eerste keer werd uitgehaald en - als we zo doorgaan - maar door blijft gaan in allerlei kranten, op websites en in de boekhandel. Het is het verhaal van de vermoeiendste 'opiniemaker' die nog altijd maar op de NPO blijft verschijnen. Het is verhaal van een figuur met vervelendere meningen en betogen dan Asha ten Broeke, Sander Schimmelpenninck en Marga Bult bij elkaar.

Om u een idee te geven van de schaal van verdwazing - stel u voor dat u 's ochtends het volgende nieuwsbericht leest: 'Rare en onsmakelijke vergelijking met vliegtuigdoden crasht op landingsbaan Schiphol, geen overlevenden.' En stel u voor dat een half uur later weer zo’n bericht verschijnt - 'Vergelijking tussen kankerdoden en slachtoffers vliegtuigramp nog altijd onzinnig, blijft maar doorgaan' - en dertig minuten later weer. Ga er vervolgens vanuit dat dit de hele dag én nacht zo doorgaat, en er uiteindelijk meer dan vijftig absurde vergelijkingen volgen in 24 uur tijd. Stel u tot slot voor dat u de hele dag van dit soort malle verhalen moet lezen.

Daar heeft u helemaal geen zin in. En wij ook niet. Maar het is nu eenmaal zo verslavend om Rutger Bregman af te zeiken omdat elke balletje-balletje-met-de-waarheid-zin die uit de pen van die Drei Groschen Dominee komt iedere oprechte morele ambitie doet verdampen en je zin geeft om een pak peuken weg te roken en alle schadelijke dampen rechtstreeks in het gezicht van dat pratende pak reformmuesli te hoesten. Wij kunnen niet anders en het is allemaal de schuld van de Rutger Bregman industrie. "In de eerste plaats moeten we weer boos worden." Boos op Rutger Bregman ja. Maar wij hebben er even de kracht niet meer voor.