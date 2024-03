Ja weet je echt allemaal best natuurlijk. Maar uiteindelijk is deze "Morele School" natuurlijk ook maar gewoon een welbespraakte windvaan. Want als deze "Morele School" een daadwerkelijk fundament zou hebben, dan had oprichter Rutger Bregman niet in exact twee jaar exact 180 graden kunnen draaien op sleuteldossiers als de wapenindustrie en de mate van wapenleveranties aan Oekraïne.

Maar in het kielzog van alle systeemspelers als Ollongren die pleiten voor de hermilitarisering van de economie en de EU die aankondigt dat het een eigen Europees militair-industrieel complex opricht, is dat exact wat Bregman deed. Van schertsend waarschuwen tegen wapenleveranties aan Oekraïne in maart 2022, naar "De elite moet geen kunst kopen, maar granaten voor Oekraïne!" twee jaar later. De aard of ernst van dat conflict is niet veranderd, Rutger Bregman wel.

Trouwens, 180 keer raden wat het kost om Bregman op een "virtual event" te laten spreken over "economische ongelijkheid". Het antwoordt luidt: tussen de $30.000 en $50.000. Om alle wereldpijn te verzachten is er ondertussen gelukkig dit heerlijke gymnasiumgevecht tussen De Correspondent en NRC.