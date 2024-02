Ten eerste: wat u ook doet, het is weer eens niet genoeg tot u hoogstpersoonlijk, zelf en soeverein 120 Lockheed Martin AGM-158B/B2 JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range) naar Oekraïne verscheept. Alleen dan maakt u kans op lidmaatschap van Rutgers stichting - niet te verwarren met de Rutgers Stichting - School for Moral Ambition. Want daar moedigen hele rijke mensen zoals Rutger andere minder rijke mensen aan hun geld zo moreel mogelijk te besteden, bijvoorbeeld aan Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman en General Dynamics.

Maar, het was wel eens anders. Want op o.a.1 maart 2022 waarschuwde Bregman nog vol overtuiging tegen zichzelf:

"People who've been never been excited about military spending, and have always scoffed at the crazy amounts of money the US spends on its army, are now very excited about the German promise to spend an extra $100 billion. (...) People who used to be almost pacifists now want to supply more weapons to Ukraine. Javelins! Stingers! Fighter jets! Don't hesitate, don't delay, it's now or never!"

Ach, verkeren is wat het kan.