Goedemorgen hoe is het met uw wereldorde. Onder Trumps eerste termijn was dit sentiment natuurlijk ook al voelbaar, maar ditmaal lijkt het in de nasleep van de Oekraïense oorlog echt vorm te krijgen. Het concept van de NAVO als een soort 'moreel, cultureel verbond' dat zowel geleid en betaald werd door Amerika en daarmee een uiting was Amerika's Europese hegemonie, lijkt ten einde te komen. Trump heeft een isolationistische, protectionistische inborst en heeft weinig interesse in die Amerikaanse hegemonie, en bovendien beziet de ras-CEO deze alliantie als een soort multinational waarin zijn filiaal geen verlies mag draaien, en al helemaal niet door meelifters. Bovenstaand maakt hij natuurlijk wel een beetje een misser door te stellen dat Europa Amerika niet zou beschermen als hij dat vroeg, want Amerika is het enige land dat na 9/11 Artikel 5 aangeroepen heeft, en sindsdien werden er 1.160 niet-Amerikaanse NAVO-soldaten gedood in Afghanistan.

In ander nieuws is de gehele EU minus Hongarije akkoord met extra steun aan Oekraïne, al blijft de exacte vorm en omvang daarvan volstrekt onduidelijk, inclusief een soort vage 'toezegging' over Oekraïnes EU-lidmaatschap. Politico schrijft het als volgt op: "But after 10 hours of talks, and despite a public embrace of Zelenskyy — who addressed journalists flanked by the leaders of the EU's top two institutions, Ursula von der Leyen and António Costa — the final conclusions brokered among national leaders focused only on their collective efforts to build up a fragmented defense sector. (...) Without Hungary, 26 countries signed off on a Ukraine statement that draws red lines for future peace talks, calls for Kyiv's accession to the bloc and pledged future military aid without specific targets."

Zal de mineralendeal volgende week getekend worden? Een economische vervlechting van Amerika en Oekraïne, met misschien een Frans-Britse vredesmacht van zo'n 30.000 man ver achter de voorste linies, lijkt nu de meest haalbare 'veiligheidsgarantie' die Zelensky uit de situatie kan halen.

Naschrift 08:44 - De Europese percentages per bnp die aan defensie besteed worden waren al omhoog gegooid en dit jaar staat het Europese gemiddelde op 2,04%, en met die €800 miljard er bovenop betaalt Europa gewoon ruim z'n aandeel toch?