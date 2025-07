Gisteren is Epsteins madame Ghislaine Maxwell in opdracht van Trumps hoofdaanklager Pam Bondi geïnterviewd door Trumps vice-hoofdaanklager Todd Blanche. Blanche schrijft: "Today, I met with Ghislaine Maxwell, and I will continue my interview of her tomorrow. The Department of Justice will share additional information about what we learned at the appropriate time." Die interviews worden in opdracht Trump gedaan om het publieke sentiment rondom het uitblijven van de openbaring van de Epstein Files te temperen, én in de hoop dat Maxwell Trump vrij kan pleiten van de beschuldiging dat Trump zelf betrokken is geweest bij Epsteins strafbare feiten. Ook is het niet ondenkbaar dat ze een strafvermindering aangeboden krijgt als ze hieraan meewerkt.

Hier een tijdlijn van Trumps ontmoetingen en verstandhoudingen met Epstein. En het is vrij futiel ditmaal, maar de New York Times publiceerde gisteren het 'nieuws' dat Trump zijn boek The Art of the Comeback gesigneerd zou hebben voor Epstein met de tekst; "To Jeff — You are the greatest!"

Maar de grote vraag is natuurlijk: WAT ZIT ER IN MAXWELLS WITTE DOOS die ze in bovenstaande video bij zich heeft wanneer ze terugkeert naar 't gevang? Goede boeken? Schilderspullen? Cyanide? We blijven kijken en kijken uit naar Todd Blanche optekening van de interviews.