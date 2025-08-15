achtergrond

Hee. GroenLinks-PvdA wil nieuwe War On Hypotheekrenteaftrek beginnen

Heilig huisje omver geblazen

Eerst even wat nuance vooraf: bij GroenLinks-PvdA snappen ze geen reet van de hypotheekrenteaftrek (zie: Lee, Tom van der) en van de huizenmarkt (Hoop, Habtamu de) dus dat ze nu worden geframed als een stel linkse geldafpakkers is niet meer dan terecht. Maar dan even wat nuance naderhand: de hypotheekrenteaftrek (ook in de huidige afgebouwde vorm) is nog steeds een mal overblijfsel uit een tijd met lagere huizenprijzen en hogere rentes, en is in zijn huidige (door MARX Rutte al deels afgebouwde) vorm een in feite niet meer te verdedigen subsidie aan mensen met een huis die onder aan de streep wordt betaald door mensen zonder huis. Interessant dus voor politiek debat en campagne over inhoud over een onderwerp waar ze in Den Haag echt over aan de knoppen zitten. Uiteraard springen VVD en PVV (bekend van: geen boodschappenbonus regelen voor huurders) er bovenop.

PVV is game

VVD ook

BBB ook wakker

Tags: hypotheekrenteaftrek, tk25, gl-pvda, habtamu de hoop
@Ronaldo | 15-08-25 | 09:01 | 512 reacties

Reaguursels

