Hee. GroenLinks-PvdA wil nieuwe War On Hypotheekrenteaftrek beginnen
Heilig huisje omver geblazen
Eerst even wat nuance vooraf: bij GroenLinks-PvdA snappen ze geen reet van de hypotheekrenteaftrek (zie: Lee, Tom van der) en van de huizenmarkt (Hoop, Habtamu de) dus dat ze nu worden geframed als een stel linkse geldafpakkers is niet meer dan terecht. Maar dan even wat nuance naderhand: de hypotheekrenteaftrek (ook in de huidige afgebouwde vorm) is nog steeds een mal overblijfsel uit een tijd met lagere huizenprijzen en hogere rentes, en is in zijn huidige (door MARX Rutte al deels afgebouwde) vorm een in feite niet meer te verdedigen subsidie aan mensen met een huis die onder aan de streep wordt betaald door mensen zonder huis. Interessant dus voor politiek debat en campagne over inhoud over een onderwerp waar ze in Den Haag echt over aan de knoppen zitten. Uiteraard springen VVD en PVV (bekend van: geen boodschappenbonus regelen voor huurders) er bovenop.
PVV is game
HANDEN AF VAN DE HYPOTHEEKRENTEAFTREK !!!#StemPVV https://t.co/ngEAracJKW— Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 14, 2025
VVD ook
Dit voorstel is diep oneerlijk naar talloze werkende Nederlanders die dankzij de hypotheekrenteaftrek betaalbaar kunnen wonen.— VVD (@VVD) August 14, 2025
Pogingen om het eigen huis nog verder te belasten wijst de VVD keihard af. Foute keuze om mensen financieel klem te zetten. https://t.co/lNrtRFs0nk
BBB ook wakker
Dienstmededeling vanuit ons concept verkiezingsprogramma:— Henk Vermeer (@henkvermeer) August 15, 2025
Handen af van de koopwoning! pic.twitter.com/wluBjE4DyL
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVE - HET GL-PVDA HARAPIRI-CONGRES
PvdA-mastodonten werpen Iron Dome op tegen motie-Piri
De GeenStijl Podcast, aflevering 2: Habtamu de Hoop
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke
Ho wacht ho even wat NUANCE bij het bericht 'Meer hypotheekvoordeel voor hogere inkomens'
GeenStijl, het nieuws van alle kanten
Enorme overwinning PvdA-GroenLinks: kabinet neemt twee keer afstand van MINDER MINDER
Echte Fries Habtamu de Hoop SCOORT
Habtamu de Hoop (PvdA) heeft hoop boze boomers achter zich aan
Habtamu (Partij van de Alleenmaarboomers) doet niet lief tegen bejaarden
Laf kabinet laat hypotheekrenteaftrek ongemoeid
Subsidie voor de rijken blijft gewoon bestaan