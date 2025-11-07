LIVE. Definitieve uitslag TK25
Geen idee of het waar is dat de Kiesraad vandaag de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing gaat vaststellen, maar goed als het zou worden onderzocht. Vandaar dat we nu dus even intunen op de livestream vanuit Den Haag van de Openbare Zitting Kiesraad: Vaststelling uitslag Tweede Kamerverkiezing 2025. Weten we meteen of BVNL alsnog die buitenparlementaire restzetel pakt, en of het aan kop écht 26-26 is geworden. Benieuwd of er nog vragen komen over de Britse Inlichtingendienst.
UPDATE: D66 heeft inderdaad de meeste stemmen gekregen, maar krijgt net als de PVV 26 zetels.
