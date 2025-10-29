achtergrond

Uitslag nu al ONGELDIG - Kinderen in stemhokje

MAG NIET

Goedemorgen. GeenStijl DemocratieWatch hier. We hebben keihard fotobewijs dat in gemeente Elspeet de regels van het feest der democratie met voeten getreden worden. We zien mijnheer en mevrouw Stoffer van de SGP (hallo mevrouw Stoffer) tijdens het uitbrengen van hun stem in de hervormde basisschool Boaz Jachin te Elspeet. Ja, lachen. MAAR ZO WERKT DEMOCRATIE NIET. Die koter daar in dat stemhokje HOORT DAAR NIET. Zeggen wij niet. Zegt de overheid. Geachte Kiesraad. Kunt u alle stemmen in de gemeente Elspeet ONGELDIG verklaren? Alvast bedankt!

Kijktip: dit

Tags: elspeet, stemhokje, kiesraad
@Pritt Stift | 29-10-25 | 14:00 | 164 reacties

