DARTS - Hollands Avondje @ Alexandra Palace
Hup Gian. Hup Mike. Hup Doets.
Chips, nuts & very grote glazen beer! En natuurlijk verkleedkleren aan. Mosterd is weer Sinterklaas, daarnaast Zwarte Pritt, Ronaldo is als Shaun the Sheep, Spartacus = Russell Crowe, Zorro en Dorbeck als zichzelf en Schots, Scheef als Wout Weghorst. En WE GAAN JUICHEN aan de biertafel, want dit wordt een historisch avondje dartstelevee uit de geschiedenis van het pijltje gooien. Heeft u al uw geld uitgegeven aan Titan 156 Shots ipv een abootje op ViaPlay, hiero het laatste nieuws + magistrale uitgooien via het officiële PDC-kanaal. Plusdaarbij; voor alle fans: uitgebreid overzicht van de kansen van Gian van Veen, Michael van Gerwen en Kevin Doets bij Dartsnieuws. Come on, MvG, gooi die 9-darter. Game on.
GIAN THE GIANT WINT: 4-1
MvG: OUT
DOETS: doet het niet
HUMPHRIES THROUGH WITH EASE 👏— PDC Darts (@OfficialPDC) December 30, 2025
Luke Humphries has averaged over 103 to progress through to the quarter-finals once again, defeating Kevin Doets 4-1 to set up a showdown with Gian van Veen!
📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R4 pic.twitter.com/rALgE9ek3G
ANDERSON DUMPS OUT VAN GERWEN 🏴— PDC Darts (@OfficialPDC) December 30, 2025
Gary Anderson has knocked out Michael van Gerwen 4-1, with both players averaging over 99 in a high-quality affair!
📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R4 pic.twitter.com/DWjDqAeJjx
VAN VEEN IN THE QUARTERS!— PDC Darts (@OfficialPDC) December 30, 2025
Gian van Veen delivers another stellar big stage performance to get the better of Charlie Manby to win 4-1!
📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R4 pic.twitter.com/Y8ocF5GYvj
That’s Ryan Searle pic.twitter.com/kL8azgJ0EQ— Josh (@joshpearson180) December 30, 2025
Nope, not tonight.— How long since MVG hit a 9 darter on Sky? (@MVGonSky) December 28, 2025
It has now been
530 matches
4,747 days
and 7,356 legs
since MVG last hit a 9 darter in front of the Sky Sports cameras
Match 531 will be against old rival Gary Anderson!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVE WK Darts -JAAA DOETS DOET HET
Naar de laatste 16
StamCafé voor de Sloopkogel
HUH? HATSEE! HATSIKLATS!
Luke the Nuke (17) jongste wereldkampioen OOIT
The Final op GROOT SCHERM
Algemeen Dartblad: "Littler WERELDKAMPIOEN"
LIVE - Halve finales WK DARTS
LIVE Darts - MVG vs Man met Raar Haar
wie gaan er naar de laatste vier