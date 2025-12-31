achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

DARTS - Hollands Avondje @ Alexandra Palace

Hup Gian. Hup Mike. Hup Doets.

Chips, nuts & very grote glazen beer! En natuurlijk verkleedkleren aan. Mosterd is weer Sinterklaas, daarnaast Zwarte Pritt, Ronaldo is als Shaun the Sheep, Spartacus = Russell Crowe, Zorro en Dorbeck als zichzelf en Schots, Scheef als Wout Weghorst. En WE GAAN JUICHEN aan de biertafel, want dit wordt een historisch avondje dartstelevee uit de geschiedenis van het pijltje gooien. Heeft u al uw geld uitgegeven aan Titan 156 Shots ipv een abootje op ViaPlay, hiero het laatste nieuws + magistrale uitgooien via het officiële PDC-kanaal. Plusdaarbij; voor alle fans: uitgebreid overzicht van de kansen van Gian van Veen, Michael van Gerwen en Kevin Doets bij Dartsnieuws. Come on, MvG, gooi die 9-darter. Game on.
GIAN THE GIANT WINT: 4-1
MvG: OUT
DOETS: doet het niet

Tags: wk darts, kwartfinale, pdc, mvg, gvv
@Pritt Stift | 30-12-25 | 20:00 | 110 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.