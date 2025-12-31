Chips, nuts & very grote glazen beer! En natuurlijk verkleedkleren aan. Mosterd is weer Sinterklaas, daarnaast Zwarte Pritt, Ronaldo is als Shaun the Sheep, Spartacus = Russell Crowe, Zorro en Dorbeck als zichzelf en Schots, Scheef als Wout Weghorst. En WE GAAN JUICHEN aan de biertafel, want dit wordt een historisch avondje dartstelevee uit de geschiedenis van het pijltje gooien. Heeft u al uw geld uitgegeven aan Titan 156 Shots ipv een abootje op ViaPlay, hiero het laatste nieuws + magistrale uitgooien via het officiële PDC-kanaal. Plusdaarbij; voor alle fans: uitgebreid overzicht van de kansen van Gian van Veen, Michael van Gerwen en Kevin Doets bij Dartsnieuws. Come on, MvG, gooi die 9-darter. Game on.

GIAN THE GIANT WINT: 4-1

MvG: OUT

DOETS: doet het niet