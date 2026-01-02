Gewoon weer juichen voor Gian in het StamCafé
Gian, die kan er wat van!
Er wordt alweer gedart in het StamCafé en dat is allemaal de schuld van Gian van Veen. Die heeft het op dit WK gepresteerd om de ene na de andere grootheid naar huis te sturen en telkens als we dachten 'het was mooi maar nu zou deze glorietocht wel klaar zijn' flikt Gian het gewoon weer. Zo ook gisteravond, toen hij won van topfavoriet Luke Humphries (topfavoriet voor de tweede plek dan, want er is ook nog die andere Luke, red.) in Gians zoveelste wereldpot op het toernooi. Vanavond om 22:00 staat veteraan Gary Anderson op het menu en wie zegt dat die niet ook met huid en haar opgepeuzeld gaat worden? De 23-jarige Brabander, die eigenlijk Pieter Gerard van Veen heet, is in de vorm van zijn leven, behaalde tot nu toe de beste gemiddelde scores van alle deelnemers op dit WK en klom van plek 10 naar plek 3 op de PDC wereldranglijst. MAAR JA, dat zijn allemaal statistieken en statistieken kun je niet naar een dartbord gooien. Dus zeggen we maar: Het kan nog weleens spannend worden! HUP GIAN.
Gian van Veen's doubling over the 2025/26 season is the best we've ever known - he has hit 48% of all darts thrown at double on TV (213 out of 447) 😲 pic.twitter.com/zP0m3hgcSx— Darts Orakel (@DartsOrakel) January 2, 2026
Gian van Veen you are incredible my son pic.twitter.com/TJg0P4dgBA— Josh (@joshpearson180) December 30, 2025
