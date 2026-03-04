De gemeenteraadsverkiezingen leven in Rotterdam en daarom zijn al meerdere malen posters van Leefbaar Rotterdam beklad. Dat schreeuwt om duiding van oud-wethouder van Leefbaar Marianne van den Anker, die denkt dat gekleurde Rotterdammers zich niet herkennen in posters met de tekst "Rotterdammers EERST". Zij zegt bij WNL: "De manier waarop Leefbaar campagne voert is er een die polariseert, er zitten allemaal randjes in waardoor mensen het gevoel hebben Leefbaar is alleen maar voor de witte Rotterdammer, die borden roepen iets op met een lijntje richting Trump, het gevoel, het staat er niet letterlijk maar wel 'Rotterdammers eerst', het is... dus er zitten vooral randjes in die mensen het gevoel geven als Leefbaar aan de macht komt horen wij er niet bij".

Nou is dat natuurlijk totaal niet wat Leefbaar met die postertekst bedoelt. Dat is iets veel duisterders, namelijk: Rotterdam alleen voor Rotterdammers en stadsgrenzen dicht voor buitenstedelingers. Alle Amsterdammers, Hagenezen, Groningers en Woerdenaren in Rotterdam gereduceerd tot tweederangsburgers en gediscrimineerde minderheden. Wie komt op voor hun mensenrechten? Marianne van den Anker in ieder geval niet, die denkt alleen aan huidskleuren. Een walgelijke ontsiering van het feestje van de democratie en niemand die je over dit mensonterend onrecht hoort. Sowieso weet iedereen dat je posters alleen bekladt met een bloksnor of ze in het geheel kapodtscheurttrekt.

