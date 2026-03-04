Oud-wethouder Leefbaar Rotterdam vindt "Rotterdammers EERST"-poster Leefbaar Rotterdam 'alleen voor witte Rotterdammers'
Ook al polariserend: verkiezingsposters (zie na de klik)
De gemeenteraadsverkiezingen leven in Rotterdam en daarom zijn al meerdere malen posters van Leefbaar Rotterdam beklad. Dat schreeuwt om duiding van oud-wethouder van Leefbaar Marianne van den Anker, die denkt dat gekleurde Rotterdammers zich niet herkennen in posters met de tekst "Rotterdammers EERST". Zij zegt bij WNL: "De manier waarop Leefbaar campagne voert is er een die polariseert, er zitten allemaal randjes in waardoor mensen het gevoel hebben Leefbaar is alleen maar voor de witte Rotterdammer, die borden roepen iets op met een lijntje richting Trump, het gevoel, het staat er niet letterlijk maar wel 'Rotterdammers eerst', het is... dus er zitten vooral randjes in die mensen het gevoel geven als Leefbaar aan de macht komt horen wij er niet bij".
Nou is dat natuurlijk totaal niet wat Leefbaar met die postertekst bedoelt. Dat is iets veel duisterders, namelijk: Rotterdam alleen voor Rotterdammers en stadsgrenzen dicht voor buitenstedelingers. Alle Amsterdammers, Hagenezen, Groningers en Woerdenaren in Rotterdam gereduceerd tot tweederangsburgers en gediscrimineerde minderheden. Wie komt op voor hun mensenrechten? Marianne van den Anker in ieder geval niet, die denkt alleen aan huidskleuren. Een walgelijke ontsiering van het feestje van de democratie en niemand die je over dit mensonterend onrecht hoort. Sowieso weet iedereen dat je posters alleen bekladt met een bloksnor of ze in het geheel kapodtscheurttrekt.
FOTO: De walgelijke poster in kwestie (niet beklad)
BONUSFOTO: Een prima poster (wél beklad)
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Goh. Gemeenten zeggen massaal nee, nee, nee tegen een azc
Terwijl: wie wil er nou geen azc?
Kop van Frans Timmermans NIET op campagneposter PvdAGroenLinks
Terwijl: PvdAGroenLinks is Only Frans
De Mos keihard gecordonsanitaired in Den Haag
Grootste partij weer naar de oppositie verwezen
Massale werkweigering onder zojuist verkozen gemeenteraadsleden
Alle smoesjes zijn van de partij
FOTOQUIZTOPIC. Verkiezingswinst of -nederlaag?
GR2022-QUIZ. De personen op de foto: hebben die een overwinning geboekt of een nederlaag geleden? Goede antwoorden na de klik
Eerlijkste politicus van Nederland wint niet in Urk
Verliest in Urk, vlucht naar Groningen