VIDEO. 'Prominente CDA'er' trekt PVV-poster van borden in Twenterand

Dat mag dus niet

Couzijn Bos, wie kent hem niet? Nou ja, wij dus, maar het is volgens lokale D66-folder Tubantia "een prominente Twentse CDA’er. In Twenterand was hij meermaals een van de kopstukken en ook provinciaal liet hij zich gelden, bij onder meer Waterschap Vechtstromen." En hij is BETRAPT. Op het weghalen van PVV-posters. Volgens Couzijn is het tit for tat, of hoe ze dat ook zeggen in Twente. "Dat heb ik sinds zondagavond gedaan, nadat de PVV alles van ons heeft ‘opgeruimd’. Ik heb overal Bontenbal geplakt, zij plakten er overheen of haalden posters weg. Toen ben ik Wilders gaan verwijderen. Ik voel dan geen gene om dat terug te doen. Ik voel me gerechtigd om dat te doen." Kijk. Dat is de basis voor een fatsoenlijke samenleving, gewoon je eigen gevoel volgen!

Campagnecadeau voor Greet

Vergeet onze campagne niet

@Ronaldo | 29-10-25 | 13:01 | 178 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

