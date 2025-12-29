Zit je dan, met je stookwijzert en je elektriese randstadklusbus en je waterstoftientonner. Allemaal voor NIKS geïnvesteerd, voor het milieu, voor het klimaat, voor de duurzaamheid & een sticker in je poesie-album van meester Diederik Samsom. En er gaat dit jaar ook nog eens tientallen procenten meer vuurwerk de lucht in wegens DE ALLERLAATSTE KEER, en dan tellen we alle illegaal gehaalde meuk uit Tsjechië en Polen nog niet eens mee. En op het Noordzeestrand de ellende uitzitten is ook geen plan, daar steken ze een miljoenmiljard pallets in de hens. Hopelijk waait het een beetje met Oud & Nieuw. Naar Duitsland als het ff kan.