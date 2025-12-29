1 dag vuurwerk = GIGA FIJNSTOFBOM
meer alsdan al het personen- en vrachtverkeer in EEN HEEL JAAR
Zit je dan, met je stookwijzert en je elektriese randstadklusbus en je waterstoftientonner. Allemaal voor NIKS geïnvesteerd, voor het milieu, voor het klimaat, voor de duurzaamheid & een sticker in je poesie-album van meester Diederik Samsom. En er gaat dit jaar ook nog eens tientallen procenten meer vuurwerk de lucht in wegens DE ALLERLAATSTE KEER, en dan tellen we alle illegaal gehaalde meuk uit Tsjechië en Polen nog niet eens mee. En op het Noordzeestrand de ellende uitzitten is ook geen plan, daar steken ze een miljoenmiljard pallets in de hens. Hopelijk waait het een beetje met Oud & Nieuw. Naar Duitsland als het ff kan.
via
Misschien niet de boodschap die u wilt horen: De jaarlijkse fijnstofemissie door 1 dag vuurwerk is groter dan die van alle verbrandingsmotoren van personenauto's, bedrijfswagens en vrachtwagens samen, in een heel jaar. #grafiekvandedag pic.twitter.com/Z8EmWKnhH4— Martien Visser (@BM_Visser) December 29, 2025
Joehoe Strandweer. Mag die stream op de brandstapel blijven staan?
Reaguursels
