Kan er nog meer gezegd, getoond en geschreven worden over The Beatles? Nee, eigenlijk niet. Alles is goeddeels gezegd, getoond en geschreven en de muziek spreekt uiteraard voor zich. En toch een nieuwe docu: Man on the Run (in 2028 nog vier(!) films trouwens). Goed, voornamelijk over Paul McCartney en zijn tijd met Wings, maar een docu over McCartney gaat gek genoeg toch voor een groot gedeelte over The Beatles. Dat gezegd hebbende: het is een openhartige topdocu over het opkrabbelen van McCartney na de gloriejaren en de Beatles-break-up en zijn zoektocht naar meer eigen geluid (terwijl het Beatles-geluid natuurlijk het McCartney-geluid is). Voor elke muziekliefhebber het kijken meer dan waard, al is het om de breekbare stem van McCartney te horen over hoe het nou allemaal is gelopen met zijn muziekmaten. Dat gezegd hebbende: ga die docu kijken. Dat gezegd hebbende: wie is nou eigenlijk de beste Beatle? Helaas zijn er op GSHQ in het geheel geen Beatles-fans te vinden dus vragen we het gewoon aan u. Bent u meer van de stemmige diepe deuntjes en geëngageerde teksten van John Lennon, het rockopera-achtige blazersgeweld en experimentele knallende 70's poprock van McCartney, de melancholisch duistere, spirituele wereldmuziek van George Harrison of alle gekkigheid op twee stokjes van Ringo Starr? Dat gezegd hebbende: succes met de poll, stem met het hart, niet met het hoofd en proost, want de tap is open en de muziek (we zetten de Stones op) staat aan.