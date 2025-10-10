U moet weten: we verschillen hier heus ook weleens van mening maar hebben enige ideologische diversiteit hoog in het vaandel en zijn zelden geneigd elkaar de hersens in te slaan. Tolerantie is uiteindelijk niet veel minder dan anderen die iets verkondigen tegemoet treden met dezelfde houding als je vrouw wanneer ze vertelt hoe haar dag was: interesse veinzen, niet onderbreken, beleefd knikken, je eigen vernietigende mening koste wat het kost voor je houden. Zitvlees, beleefdheid, zelfbeheersing.

Afijn, op GSHQ mag je dus alles vinden, en dat brengt ons bij een jonge collega. Leuke vent, prima pen, niet eens zo heel onknap, maar deed tijdens een redactieuitje een ontboezeming waarvan de rest even moest bijkomen. Op argeloze toon verkondigde hij dat de Stones beter waren dan de Beatles, omdat ze betere liedjes maakten, terwijl de Stones juist niet beter waren dan de Beatles, omdat ze geen betere liedjes maakten. Nu blijkt uit de psychologische wetenschappen - dat zijn eigenlijk geen wetenschappen, maar we proberen hier een punt te maken, dus negeer dat even - dat de mens vroeg of laat geneigd is zijn of haar opvattingen aan te passen aan de groep waartoe hij behoort. Dat blijkt hier helaas: niet het geval. Niet gehinderd door groepsdruk of goede smaak blijft hij verkondigen dat The Stones beter waren dan The Beatles. Dat brengt ons bij het volgende. Wie waren nou eigenlijk beter - The Stones of The Beatles?