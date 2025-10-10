The Beatles of The Stones in het StamCafé
Pop up-stampub op Abbey Road
U moet weten: we verschillen hier heus ook weleens van mening maar hebben enige ideologische diversiteit hoog in het vaandel en zijn zelden geneigd elkaar de hersens in te slaan. Tolerantie is uiteindelijk niet veel minder dan anderen die iets verkondigen tegemoet treden met dezelfde houding als je vrouw wanneer ze vertelt hoe haar dag was: interesse veinzen, niet onderbreken, beleefd knikken, je eigen vernietigende mening koste wat het kost voor je houden. Zitvlees, beleefdheid, zelfbeheersing.
Afijn, op GSHQ mag je dus alles vinden, en dat brengt ons bij een jonge collega. Leuke vent, prima pen, niet eens zo heel onknap, maar deed tijdens een redactieuitje een ontboezeming waarvan de rest even moest bijkomen. Op argeloze toon verkondigde hij dat de Stones beter waren dan de Beatles, omdat ze betere liedjes maakten, terwijl de Stones juist niet beter waren dan de Beatles, omdat ze geen betere liedjes maakten. Nu blijkt uit de psychologische wetenschappen - dat zijn eigenlijk geen wetenschappen, maar we proberen hier een punt te maken, dus negeer dat even - dat de mens vroeg of laat geneigd is zijn of haar opvattingen aan te passen aan de groep waartoe hij behoort. Dat blijkt hier helaas: niet het geval. Niet gehinderd door groepsdruk of goede smaak blijft hij verkondigen dat The Stones beter waren dan The Beatles. Dat brengt ons bij het volgende. Wie waren nou eigenlijk beter - The Stones of The Beatles?
Je moet kiezen
Je moet dus kiezen
Liedje zingen in de comments?
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Waarom we straks allemaal bibberend in het donker zitten met koud eten. In één alinea
Maar in het Stamcafé is het altijd knus en warm
Trump geneest autisme in het StamCafé
The war on Kees Momma
Fawlty Towers in het StamCafé
Benoem de oorlog NIET
GSTV. Knikkende knietjes bij Kamerleden na VLIJMSCHERPE column Angela de Jong
Nou en dit is dan ook maar meteen het Stamcafé