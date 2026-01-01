Toch nog even over die Oekraïense drone-aanval op een vakantieverblijf van Poetin, die de Russische BuZa-minister Sergey Lavrov ertoe noopte te verkondigen dat het nog maar de vraag was of de vredesonderhandelingen op deze manier door konden gaan. Welnu, die drone-aanval heeft volgens Amerikaanse inlichtingen helemaal nooit: plaatsgevonden. Vreemd! Er waren wel wat drones onderweg en drie probeerden ook zeker wat, maar zij vielen niet Poetins datsja aan, maar een militair doelwit ver daarvandaan. Eigenlijk heel verbazingwekkend, dat een land dat puur om zichzelf te verdedigen de gehaktmolen opendraaide dan zo'n knullige vergissing maakt, terwijl ze natuurlijk niets liever willen dan vrede. Bijna net zo verbazingwekkend als dat die vrede er nog niet is en voorlopig ook niet komt.