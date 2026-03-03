Nederland 24 uur op slot: rijksambtenaren staken voor hoger loon
NIET aan de slag
Rijksambtenaren, staken ze niet tegen onrecht in Gaza dan staken ze wel tegen ander onrecht: te lage lonen. Te lage lonen voor bouwvakkers, vuilnismannen, schoonmakers, callcentermedewerkers, kassamedewerkers, volkszangers en boeren? Nee, nog veel groter onrecht, te lage lonen voor RIJKSAMBTENAREN. En daarom leggen ze vandaag 24 uur lang het werk neer. En dan stopt alles en valt Nederland in het roestige slot. Dan loopt de asielketen plotsklaps vast omdat er geen aanvragen worden afgehandeld, dan gaan de sluizen niet meer open want Rijkswaterstaat staakt mee, dan worden er geen studiefinancieringen meer verstrekt, kan het UWV geen cv's meer checken en geen arbeidsongeschikte mensen beoordelen, kunnen restaurants die er een smeerboel van maken opgelucht ademhalen omdat de Rob Geuzen van de Voedsel- en Warenautoriteit niet langskomen vandaag, kan iedereen gewoon vertrekken uit de PI Vught en worden er misschien wel nergens buitengewoon belangrijke boetes uitgedeeld. Dit worden de zwaarste 24 uur uit ons leven - oorlog (VOLG LIVEBLOG IRAN/ISRAËL/VS HIER) is er niks bij. Althans, vandaag is de lakmoesproef, blijken we een derdewereldland zonder rijksambtenaren of loopt het allemaal met een sisser af? Jetten doet in ieder geval NIK... o wacht die is op dit hachelijke moment aan het speeddaten.
Reaguursels
